SanDisk Ultra Dual Drive Go 64GB a soli 13 euro: nuovo minimo storico!

3 February 2022 – 16:36

La SanDisk Ultra Dual Drive Go 64GB è una pendrive estremamente comoda anche per l’uso professionale grazie alla doppia interfaccia.

The post SanDisk Ultra Dual Drive Go 64GB a soli 13 euro: nuovo minimo storico! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico