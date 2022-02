Pixel 6 e Pixel 6 Pro in Italia, ma pochi pezzi

3 February 2022 – 10:45

I nuovi smartphone Android top di gamma targati Google fanno il loro debutto in Italia: ecco Pixel 6 e Pixel 6 Pro, disponibili in poche unità.

The post Pixel 6 e Pixel 6 Pro in Italia, ma pochi pezzi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico