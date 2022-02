Facebook citato in tribunale per truffe crittografiche

3 February 2022 – 10:30

Un miliardario australiano ha citato in tribunale Facebook per non aver rimosso annunci truffa a tema criptovalute che hanno sfruttato il suo nome.

The post Facebook citato in tribunale per truffe crittografiche appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico