Artemis I: missione posticipata ad aprile

3 February 2022 – 10:45

La NASA ha comunicato che il lancio del razzo SLS per la missione Artemis I (senza equipaggio) è stato posticipato al mese di aprile.

