Approvata legge per il sideloading delle app iOS

3 February 2022 – 19:11

La proposta di legge denominata Open App Markets potrebbe aprire le porte al sideloading delle app anche su iOS, come avviene su Android.

