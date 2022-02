Via Lattea: ecco la foto più dettagliata di sempre del centro

2 February 2022 – 17:58

Il centro della nostra galassia, la Via Lattea, si mostra in una foto catturata dal radiotelescopio MeerKAT che sembra un’opera d’arte.

