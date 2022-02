Se lo yacht Bezos non ci passa, si smonta il ponte

2 Febbraio 2022 – 16:45

Il nuovo yacht a tre alberi di Jeff Bezos è troppo grande, non ci passa: sarà smantellato un ponte d’acciaio nel cuore di Rotterdam.

The post Se lo yacht Bezos non ci passa, si smonta il ponte appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico