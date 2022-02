Per i bambini vaccinati la DaD termina qui

2 February 2022 – 21:05

Il Consiglio dei Ministri ha stabilito la fine della didattica a distanza per gli studenti che hanno già completato il ciclo vaccinale o sono guariti.

Fonte: Punto Informatico