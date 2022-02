OneDrive: problemi con i file on-demand su macOS

2 February 2022 – 10:32

La beta di macOS 12.3 sta causando problemi di funzionamento con OneDrive e Dropbox a causa della rimozione di alcune estensioni kernel.

