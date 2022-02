Certificato esenzione vaccino: digitale con codice QR

2 February 2022 – 18:21

Anche il certificato di esenzione dalla vaccinazione sarà disponibile in formato digitale con codice QR e layout grafico simile a quello del Green Pass.

The post Certificato esenzione vaccino: digitale con codice QR appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico