Sanremo, i concorrenti più improbabili di sempre, da Fra Cionfoli ai Figli di Bubba

1 Febbraio 2022 – 9:20

Il palco del Teatro Ariston, nel corso degli anni, ha visto in gara anche parecchi personaggi che non erano proprio cantanti in senso stretto. Il fenomeno è iniziato negli anni Ottanta, quando il festival è diventato un grande evento televisivo

Fonte: Wired