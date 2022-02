Mercato notebook: il 2021 si è chiuso alla grande

1 February 2022 – 19:14

Il report diffuso da Strategy Analytics segnala che nel 2021 il mercato notebook è andato molto bene, le spedizioni sono aumentate del 19%.

The post Mercato notebook: il 2021 si è chiuso alla grande appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico