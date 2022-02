Accordo Microsoft-Activision: FTC avvierà indagine

1 February 2022 – 13:11

La FTC avvierà un’indagine sull’acquisizione di Activsion-Blizzard da parte di Microsoft per verificare se l’accordo possa limitare la concorrenza.

The post Accordo Microsoft-Activision: FTC avvierà indagine appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico