512GB sempre a portata di mano con la SanDisk Ultra Dual Luxe

1 February 2022 – 18:22

La SanDisk Ultra Dual Luxe 512GB è una pendrive dedicata all’uso professionale, ma perfetta per qualsiasi altro utilizzo da portare sempre con sé.

The post 512GB sempre a portata di mano con la SanDisk Ultra Dual Luxe appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico