SpaceX: nave da crociera ferma il lancio del satellite italiano

31 January 2022 – 10:41

Il lancio dello SpaceX Falcon 9 con a bordo il satellite italiano COSMO-SkyMed Second Generation FM2 è stato fermato per colpa di una nave da crociera.

