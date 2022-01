Mercato tablet e Chromebook: anno positivo

31 January 2022 – 18:45

In base alle rilevazioni di IDC, il 2021 è stato un anno molto positivo per il mercato dei tablet e dei Chromebook, nonostante la carenza di chip.

The post Mercato tablet e Chromebook: anno positivo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico