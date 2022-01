Garante Privacy: verifiche su cookie e app rubadati

31 January 2022 – 18:37

Il Garante della Privacy effettuerà diversi accertamenti nel primo semestre 2022 con particolare attenzione a cookie, app spia e smart toys.

