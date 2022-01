Esplorazione dello spazio, i piani della Cina

30 January 2022 – 16:25

La Cina ha illustrato i risultati raggiunti nel settore spaziale e annunciato i piani futuri che prevedono l’esplorazione della Luna e di Marte.

The post Esplorazione dello spazio, i piani della Cina appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico