Polo Strategico Nazionale: pubblicato il bando

29 January 2022 – 12:34

Pubblicato il bando di gara europea per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, ovvero l’infrastruttura cloud della Pubblica Amministrazione.

