LeBron e Crypto.com insieme per avvicinare i giovani alle criptovalute

29 January 2022 – 10:09

LeBron James, icona del basket americano, ha stretto una partnership con Crypto.com per avvicinare i giovani al mondo delle criptovalute.

The post LeBron e Crypto.com insieme per avvicinare i giovani alle criptovalute appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico