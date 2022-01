Green Pass obbligatorio negli uffici pubblici dal 1 febbraio

29 Gennaio 2022 – 10:45

A partire dal 1 febbraio e fino al 31 marzo 2022, per l’ingresso in un ufficio pubblico servirà il Green Pass base, ma ci sono alcune deroghe.

