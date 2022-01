Green Pass anche a scuola: pubblicato il Decreto

29 January 2022 – 9:23

Da lunedì per entrare in classe in condizione di autosorveglianza sarà necessario l’uso di Green Pass in grado di certificare il proprio stato sanitario..

