DeadBolt: QNAP forza l’aggiornamento del firmware

29 January 2022 – 16:36

QNAP ha deciso di forzare l’aggiornamento del sistema operativo QTS per evitare una maggiore diffusione del ransomware DeadBolt.

The post DeadBolt: QNAP forza l’aggiornamento del firmware appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico