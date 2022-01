Bitcoin, ecco il punto della situazione: resistenza a 40mila dollari

29 January 2022 – 12:00

Siccome le condizioni di ipervenduto non hanno subito modifiche, Bitcoin si è stabilizzato tra i 30 e i 40 mila dollari di quotazione.

