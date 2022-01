Pagamenti in-app: Microsoft e 35 stati contro Apple

28 January 2022 – 13:21

Microsoft, 35 procuratori generali e il Dipartimento di Giustizia hanno deciso di appoggiare Epic Games nella battaglia legale contro Apple.

The post Pagamenti in-app: Microsoft e 35 stati contro Apple appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico