No, Wish non sta dicendo addio all’Italia

28 January 2022 – 13:07

La piattaforma di e-commerce non abbandonerà l’Italia: anzi, il nostro è uno dei mercati sui quali Wish ha scelto di concentrarsi.

The post No, Wish non sta dicendo addio all’Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico