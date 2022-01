Goldman Sachs: l’adozione tradizionale non aumenterà il prezzo di Bitcoin

28 January 2022 – 13:19

Secondo Goldman Sachs la costante crescita dell’adozione di Bitcoin tra gli investitori tradizionali non basterà per aumentarne il prezzo.

