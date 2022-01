Gli italiani non vanno più in banca: online è meglio

28 January 2022 – 7:30

Una indagine Nomisma sul mondo bancario evidenzia un maturato rapporto con home banking e mobile banking: metà dei correntisti non va più allo sportello.

The post Gli italiani non vanno più in banca: online è meglio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico