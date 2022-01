Western Digital Elements 2TB: tanto spazio ad un prezzo che non ti aspetti

27 January 2022 – 18:41

Il Western Digital Elements 2TB è un tradizionale hard disk portatile estremamente affidabile e compatto, perfetto per l’utilizzo professionale.

The post Western Digital Elements 2TB: tanto spazio ad un prezzo che non ti aspetti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico