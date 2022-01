Saluta il cavo, ma non la qualità, con queste cuffie Bluetooth

27 January 2022 – 19:35

Le SoundPeats TrueAir2 sono cuffie dall’altissima qualità del suono, grazie anche al chip Qualcomm, oggi ad un prezzo inferiore a 40 euro.

The post Saluta il cavo, ma non la qualità, con queste cuffie Bluetooth appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico