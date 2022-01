NAS QNAP: il ransomware DeadBolt all’attacco

27 January 2022 – 13:31

Un nuovo ransomware sta attaccando i NAS QNAP, si chiama DeadBolt, va a crittografare i file sul dispositivo e chiede 0,03000 bitcoin.

