Meta: acquisizione Kustomer approvata dall’UE

27 January 2022 – 18:24

La Commissione europea ha approvato l’acquisizione di Kustomer da parte di Meta, ma devono essere rispettate due condizioni vincolanti.

The post Meta: acquisizione Kustomer approvata dall’UE appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico