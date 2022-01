Logitech MK220: mouse e tastiera wireless a meno di 20 euro. Che BOMBA!

27 Gennaio 2022 – 22:45

Il set Logitech MK220 è una delle migliori soluzioni che permette di ottenere mouse e tastiera wireless di livello professionale a soli 20 euro.

The post Logitech MK220: mouse e tastiera wireless a meno di 20 euro. Che BOMBA! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico