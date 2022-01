L’Agenzia europea del farmaco dà il via libera a Paxlovid, il trattamento anti Covid-19 di Pfizer

27 Gennaio 2022 – 18:20

È il primo medicinale antivirale da somministrare per via orale raccomandato nell’Unione europea per il trattamento di Covid-19. L’uso è consigliato negli adulti. La raccomandazione passa alla Commissione per l’autorizzazione definitiva

Fonte: Wired