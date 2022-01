La migliore rete Wi-Fi scontata di 135 euro: Linksys Velop Whw0303

27 January 2022 – 12:54

Il sistema Wi-Fi mesh Linksys Whw0303 rappresenta uno dei kit migliori dell’intero mercato con una copertura di 525mq e 2200Mbps di velocità.

The post La migliore rete Wi-Fi scontata di 135 euro: Linksys Velop Whw0303 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico