HP EliteDesk 800 G2: il Mini PC i5 potente come un desktop

27 January 2022 – 18:10

L’HP EliteDesk 800 G2 è un Mini PC dalle prestazioni eccellenti, rivolto soprattutto all’ambito professionale, con Core i5 a soli 249 euro.

The post HP EliteDesk 800 G2: il Mini PC i5 potente come un desktop appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico