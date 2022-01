Garante Privacy, accordo per la cybersecurity

27 January 2022 – 7:30

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali e l’Agenzia per la Cybersecurity collaboreranno con scambio di informazioni e best practice.

The post Garante Privacy, accordo per la cybersecurity appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico