Come cambiano le regole per i viaggi in Unione europea da febbraio

27 January 2022 – 16:37

Per entrare in Italia non servirà più effettuare il tampone ma basterà avere il green pass. Mentre l’Unione europea si prepara ad abbandonare il sistema di restrizioni basato sulla provenienza geografica delle persone.

Fonte: Wired