Una parte di un razzo di SpaceX sta per schiantarsi sulla Luna

26 January 2022 – 16:54

Uno dei due “stadi” di un razzo Falcon 9, in orbita da quasi 7 anni, è in rotta di collisione con la Luna. Senza danni di rilievo, l’impatto potrebbe avvenire a marzo e fornirà un’importante occasione di studio per gli astronomi

Fonte: Wired