Oltre 100 milioni di immagini, video, audio e grafiche premium con Canva

26 Gennaio 2022 – 1:45

Con Canva hai a disposizione tutti gli strumenti per lavorare in team e non solo: scopri oltre 100 milioni di risorse incluse nell’abbonamento PRO.

The post Oltre 100 milioni di immagini, video, audio e grafiche premium con Canva appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico