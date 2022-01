Iscrizioni online anno scolastico 2022/23: ultime ore

26 January 2022 – 10:23

Ultime ore di tempo per poter iscrivere i propri figli all’anno scolastico 2022/23: l’intera procedura si fa online utilizzando SPID o CIE.

