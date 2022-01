Green Pass a 150 € e vaccino buttato: due arresti

26 January 2022 – 10:17

Fermati un infermiere e un operatore: intascavano il denaro, buttando il vaccino e consentendo l’ottenimento del Green Pass senza inoculazione.

The post Green Pass a 150 € e vaccino buttato: due arresti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico