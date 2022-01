Elon Musk sfida McDonald’s ad accettare Dogecoin

26 January 2022 – 10:30

Elon Musk ha lanciato una sfida a McDonald’s che potrebbe spingere la famosa catena di fast food ad accettare pagamenti in Dogecoin.

