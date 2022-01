Storia del Dune di Jodorowsky e del gruppo di cryptofan che voleva trasformare il sogno in realtà con la blockchain

25 Gennaio 2022 – 9:20

Il gruppo di SpiceDao ha speso 2,6 milioni di euro per comprare un’edizione del Dune di Jodorowsky pensando di poterne fare una serie tv, per rendersi conto di avere in mano solo una copia dello storyboard ma nessun diritto d’autore

Fonte: Wired