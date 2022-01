Razer Orochi V2: gioca e lavora con un unico dispositivo

25 January 2022 – 18:10

Il mouse Razer Orochi V2 Mercury è la soluzione più versatile del mercato, con prestazioni da gaming e connessione Bluetooth per la produttività.

The post Razer Orochi V2: gioca e lavora con un unico dispositivo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico