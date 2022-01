PNY CS2130: l’NVMe da 1TB a questo prezzo è un affare

25 January 2022 – 12:57

L’SSD NVMe PNY CS2130 rappresenta una delle migliori soluzioni per prestazioni ed affidabilità garantite per ben 5 anni, ideale per i proffessionisti.

