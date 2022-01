Microsoft Pluton non è attivo nei notebook Lenovo

25 January 2022 – 18:16

Lenovo ha comunicato che il chip di sicurezza Microsoft Pluton, integrato nelle CPU AMD Ryzen 6000 Mobile, non è attivo nei ThinkPad del 2022.

