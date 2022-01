Malware BRATA: tracciamento GPS e factory reset

25 January 2022 – 10:14

Le nuove versioni del trojan bancario BRATA possono effettuare un factory reset del dispositivo e tracciare la posizione geografica dell’utente.

