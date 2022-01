BOMBA Dell Optiplex 7010: desktop Intel Core i5 a soli 130 euro

25 January 2022 – 21:19

Il Dell Optiplex 7010 è un ottimo desktop ricondizionato con Intel Core i5 dalle grandi performance, ma proposto ad un prezzo davvero incredibile.

The post BOMBA Dell Optiplex 7010: desktop Intel Core i5 a soli 130 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico