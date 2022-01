Apple paga 100.500 dollari allo studente che ha trovato una falla

25 Gennaio 2022 – 22:45

Apple ha pagato 100.500 dollari allo studente d’informatica Ryan Pickren per aver scoperto una grave falla relativa alla webcam dei Mac.

